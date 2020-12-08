Триває конфлікт навколо приміщення клубу «Пікассо» у Львові. Юристи та депутати оточення бізнесмена Козловського судяться з представниками мерії. Останні вважають привласнення приміщення «Пікассо» рейдерством. Міська рада Винників наприкінці свого існування продала Григорієві Козловському 16 га земель навколо Винниківського озера. Ціна у 12 разів нижча за ринкову. З’ясуємо, чи це знижка до «чорної» п'ятниці.

Темники для «порохоботів». Представники «ЄС» коментують свою співпрацю зі «Слугами народу» у Львові за чіткими інструкціями з центру. Оглянемо документи із інформаційними тезами, якими користуються спікери партії «ЄС». Різдвяні свята у час пандемії. Дізнаємось, як Львів готується до зимових святкувань, обмежених через загрозу коронавірусу. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 8 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 22 469 (+447 за попередню добу).

Суд виніс перший вирок у справі вбивства нелегального валютника у Львові

Личаківський районний суд Львова визнав винним та засудив до дев’яти років тюрми Роберта Запорожця, затриманого за вбивство валютника у Львові.

Як партії обіграли виборців

Що не так із виборчою системою. Показуємо на прикладі Львова.

Винниківська міськрада продала Козловському 16 га біля озера за 17,5 млн грн

Компанія депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського викупить земельну ділянку навколо Винниківського озера, де зараз будується тренувальна база для футболістів і відпочинковий комплекс.

Адміністраторку львівського пабу оштрафували на 17 тис. грн за роботу в карантин вихідного дня

«Хмільний дім Роберта Домса», що на вул. Клепарівській, приймав відвідувачів у перший день карантину вихідного дня.

У Жидачеві 2-річний хлопчик підпалив себе, граючись сірниками

2-річний хлопчик разом із 4-річною сестрою та 6-річним братом були самі вдома. Дитина бавилась із сірниками і підпалила на собі одяг, унаслідок чого загинула.

Винуватець загибелі 17-річної львів’янки на пішохідному переході отримав вирок

Суд також задовольнив цивільний позов батьків загиблої дівчини і зобов'язав водія сплатити їм 1 млн грн моральної компенсації і 70 тис. грн матеріальної шкоди.