У Жидачеві через необережне поводження з вогнем загинув 2-річний хлопчик. Дитина бавилась із сірниками та підпалила свій одяг. Про цей випадок повідомила Нацполіція Львівщини 8 грудня.

Як встановили слідчі, 2-річний хлопчик разом із 4-річною сестрою та 6-річним братом були самі вдома. Дитина бавилась із сірниками і підпалила на собі одяг, унаслідок чого загинула. Поліція не повідомляє, що у цей момент робили інші діти, однак зазначає, що їх доставили у лікарню для проходження медогляду.

Діти живуть у будинку разом із матір’ю, яка у цей час була на роботі. Вранці у вівторок, 8 грудня, до дітей прийшла їхня тітка, яка викликала медиків та поліцію.

За даними медиків, хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Врятувати життя дитини лікарям не вдалось.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.