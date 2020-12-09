Локдаун буде, але після свят. Уряд готується закрити українців на домашній карантин одразу після Різдва. Обговоримо, плани Кабміну по боротьбі з коронавірусом. Лікарні перевіряють на готовність до надзвичайних ситуацій. Після трагедії у Жовкві інспектують наявність у медичних закладах Львова генераторів, балонів для кисню та іншого необхідного обладнання. Мешканці гірського села Верхня Рожанка вирішили проголосити автономію від Славської ОТГ і перевернули державний прапор. Обставини інциденту розслідує СБУ. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

+351

Станом на 9 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 22 820 (+351 за попередню добу).

Кабінет міністрів запровадить посилений карантин з 8 до 24 січня

Про обмеження роботи громадського транспорту в проекті постанови не йдеться. Також працюватимуть готелі, банки, продуктові магазини, аптеки та пошта.

75 гірників шахти «Лісова» оголосили підземний страйк

У такий спосіб шахтарі вимагають виплатити їм зарплати та погасити заборгованість за вересень-листопад 2020.

Нардеп зі Львівщини Юрій Камельчук вважає вакцинацію шкідливою для здоров’я

Нардеп від «Слуги народу» виступає проти вакцинації, заявляючи про присутність побічних ефектів від неї. Він також радить усім переглянути пропагандистський псевдонауковий фільм«Відвакциновані».

П’яний водій «Нової пошти» скоїв ДТП під Львовом та пропонував поліції хабар

Львів'янин скоїв ДТП на службовому мікроавтобусі «Нової пошти» та пропонував патрульним 300 доларів хабара. Він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та ледь тримався на ногах.

СБУ почала слідство щодо самопроголошеної сільради у гірському селі на Львівщині

У селі Верхня Рожанка, що у Сколівському районі, кілька місцевих жителів провели збори, на яких оголосили про створення окремої сільської ради.

На оптовому ринку «Шувар» мікроавтобус збив 85-річну львів’янку

Унаслідок аварії 85-річна львів’янка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.