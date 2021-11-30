Новий Porsche 911 Targa пристосували для потреб поліції
Автомобіль було створено, як зразок «безпечного тюнінгу»
До теми
Із 2005 року міністерство транспорту Німеччини підтримує програму під назвою «Tune it! Safe!», метою якої є привернення уваги до небезпеки кустарного втручання у технічну частину автомобіля. Ініціативу підтримують багато компаній, які займаються тюнінгом, а деякі співпрацюють з правоохоронцями тісніше.
Однією з таких фірм є німецьке ательє тюнінгу TechArt. Для цьогорічного тюнінг-шоу в Ессені спеціалісти ательє модифікували Porsche 911 Targa під потреби поліції. Спорткар відрізняється від звичайного 911 Targa не лише розфарбуванням і проблисковими маячками – у TechArt йому занизили підвіску на 50 міліметрів, додали майже непомітний аеродинамічний обвіс, перешили салон перфорованою шкірою та замінили штатні колеса на власні, моделі TechArt Formula V.
У поліції підкреслюють, що тюнінгований спорткар був створений на позабюджетні кошти. Німецькі правоохоронці будуть використовувати спорткар у просвітницьких заходах.
Як і годиться проєкту «безпечного тюнінгу», зміни до силової установки не вносились. У моторному відсіку спорткара залишився 3-літровий 385-сильний мотор, який транслює оберти на обидві осі через 8-швидкісну роботизовану коробку передач.
Тюнінгований Porsche 911 Targa для поліції. Фото TechArt