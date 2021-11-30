TechArt Porsche 911 Targa для поліції

Із 2005 року міністерство транспорту Німеччини підтримує програму під назвою «Tune it! Safe!», метою якої є привернення уваги до небезпеки кустарного втручання у технічну частину автомобіля. Ініціативу підтримують багато компаній, які займаються тюнінгом, а деякі співпрацюють з правоохоронцями тісніше.

Однією з таких фірм є німецьке ательє тюнінгу TechArt. Для цьогорічного тюнінг-шоу в Ессені спеціалісти ательє модифікували Porsche 911 Targa під потреби поліції. Спорткар відрізняється від звичайного 911 Targa не лише розфарбуванням і проблисковими маячками – у TechArt йому занизили підвіску на 50 міліметрів, додали майже непомітний аеродинамічний обвіс, перешили салон перфорованою шкірою та замінили штатні колеса на власні, моделі TechArt Formula V.

У поліції підкреслюють, що тюнінгований спорткар був створений на позабюджетні кошти. Німецькі правоохоронці будуть використовувати спорткар у просвітницьких заходах.

Як і годиться проєкту «безпечного тюнінгу», зміни до силової установки не вносились. У моторному відсіку спорткара залишився 3-літровий 385-сильний мотор, який транслює оберти на обидві осі через 8-швидкісну роботизовану коробку передач.

Тюнінгований Porsche 911 Targa для поліції. Фото TechArt