Новоград-Волинський отримав сучасну назву в 1795 році, а до цього називався Звягель

У четвер, 16 червня на сесії міськради Новограда-Волинського Житомирської області депутати проголосували за зміну назви міста на історичну – Звягель. Це рішення підтримали 22 з 30 присутніх депутатів, проти та утрималися по четверо, повідомило «Суспільне».

На початку сесії депутат Олександр Поліщук вніс пропозицію про зняття з порядку денного питання про зміну назви міста, але її не підтримали: «за» проголосували четверо депутатів. Після цього депутатка Світлана Крапівницька попросила ще раз повернутися до голосування за пропозицію про зняття питання щодо перейменування міста. За це проголосували 17 депутатів – цих голосів не вистачило для прийняття рішення.

Після виступів депутатів та представників ініціативної групи питання про повернення Новограду-Волинському історичної назви «Звягель» поставили на голосування. За це рішення проголосували 22 з 30 присутніх депутатів.

Зазначимо, що рішення про остаточне перейменування міста має ухвалити Верховна Рада. Тож тепер депутати повинні звернутися до парламенту з відповідним проханням. Але перед цим таке рішення ще має підтримати Житомирська облрада.

Зазначимо, що дата заснування міста невідома, але перша згадка про нього датується 1256 роком. До 1795 року місто називалося Звягель, а назву Новоград-Волинський отримало під час перебування під російською імпреією. Місто є районним центром, у ньому проживає понад 55 тис. Людей.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський Волинської області на Володимир, повернувши йому історичну назву.