Щоб урятувати життя хлопця, його потрібно було якомога швидше відправити до спеціалізованої клініки за кордон

12-річного Тараса Семенюка з Дубна на Рівненщині, який обгорів унаслідок ураження струмом, повезли на лікування у США. Клініка у Бостоні погодилася лікувати пацієнта безкоштовно. У хлопця 90% опіків тіла, які він одержав 9 листопада на залізничній станції, коли виліз на вагон вантажного потяга зробити селфі.

За Тарасом Семенюком удень 24 листопада у Рівненський аеропорт прилетів спеціальний борт з Німеччини, пристосований для перевезення тяжкохворих. Підлітка повезли на лікування у клініку Бостона, яка погодилася безкоштовно провести хлопцеві пересадку шкіри. У Тараса 90% глибоких опіків, яких він зазнав унаслідок ураження струмом від контактної мережі на залізничній станції Дубно.

Міський голова Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці у Facebook подякував усім, хто допоміг у порятунку хлопця. «Амбулаторний спецборт з Німеччини піднявся у небо о 13:04 з Рівненського аеропорту. Від щирого серця дякую за розуміння, довіру та велику допомогу меценатам та всім нашим службам, які доклали неймовірних зусиль в організації поїздки та збору документів. Щиро дякую доброчинцям, людям, котрі побажали залишитися невідомими і ніколи не використовували свої добрі справи в якості піару», — написав міський голова.

За транспортування у США потрібно було заплатити $80 тис., які вдалося зібрати менш ніж за два тижні.

Нагадаємо, увечері 9 листопада Тарас зі своїм однокласником гуляли на залізничній станції. Хлопець виліз на вагон вантажного поїзда, щоб зробити селфі, й наблизився до високовольтної контактної мережі. Підлітка вдарило струмом, одяг загорівся, він упав на землю між вагонами. Товариш намагався загасити вогонь і також отримав опіки. У вкрай тяжкому стані обгорілого підлітка відвезли до місцевої лікарні, а наступного дня перевели до опікового центру у Рівне.