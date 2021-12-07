Infiniti на швидкості понад 100 км/год проїхав на червоне світло і врізався в іншу автівку

16-річного Миколу Харківського, якого звинувачують у вчиненні ДТП із загиблим у Харкові, визнали осудним. Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, інформує місцеве видання Vgorode.

Психіатрична експертиза показала, що Микола Харківський усвідомлював свої дії на момент ДТП.

За словами Чубенка, експертиза підтвердила, що у підозрюваного на момент ДТП і зараз немає хронічного або тимчасового психічного розладу, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

«Підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними», – розповів Чубенко.

Загалом у справі про ДТП призначено близько 15 експертиз. Результати отримані у двох – психіатричній та генетичній.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя вулиць Гагаріна й Одеської 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti – двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину – з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Раніше Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і штрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.

28 жовтня підлітка відправили на 60 днів до СІЗО. Він відмовляється співпрацювати зі слідством.

19 листопада проти батьків підозрюваного порушили справу. Їх звинувачують за двома статтями.