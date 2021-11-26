Мати 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня на її автомобілі скоїв смертельну ДТП у Харкові, не знає, яким чином автомобіль потрапив до підлітка. За словами жінки, у момент аварії позашляховик Infiniti перебував на ремонті.

Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко із посиланням на допит матері Харківського, Infiniti, на якому було скоєно смертельну ДТП, жінка купила 19 жовтня – за тиждень до аварії.

«Автомобіль був з дефектами, тому жінка передала одні ключі знайомому, щоб він займався ремонтом, і поїхала за кордон. Другий ключ та техпаспорт забрала із собою. Як автомобіль потрапив до сина – не знає», – сказав Чубенко у п’ятницю, 26 листопада, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Також на допиті жінка заявила, що не навчала своїх дітей керувати автомобілем.

За його словами, проти матері Миколи Харківського наразі відкрито два кримінальні провадження: за допуск до керування транспортним засобом людей, які не вміють керувати, і за невиконання батьками своїх обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Водночас підозру їй поки не оголошували.

ДТП з 16-річним Миколою Харківським: що відомо

26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості в’їхав у Chevrolet. У ДТП загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов, ще троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина – постраждали.

Автомобілем Infiniti керував 16-річний Микола Харківський. До ДТП він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто «хочуть зробити злочинця». Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище. Водночас автомобіль, на якому їхав Харківський, належить його матері.

28 жовтня суд арештував Миколу Харківського без права застави.

3 листопада 16-річний Микола Харківський відмовився здати кров на наліз. Результати цього аналізу могли вплинути на кваліфікацію злочину. Через це слідчі звернулися до суду щодо примусового відбору біологічних зразків. 9 листопада стало відомо, що Харківський відмовився здати кров навіть після рішення суду, а примусово взяти кров у нього не можуть, бо в Україні немає відповідного нормативного акта.

19 листопада адвокати потерпілих у цій справі повідомили, що Микола Харківський визнав вину в смертельній ДТП.

До слова, підліток вже має судимість – у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.