Адвокати потерпілих у смертельній ДТП, яка 26 жовтня сталася в Харкові, повідомили, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський на допиті визнав свою вину.

«Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою вину у вчиненні злочину. Крім того, в справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський», – повідомила у п’ятницю, 19 листопада, юридична компанія «Міллер», яка захищає потерпілих.

Як йдеться у повідомленні, сліди крові та клітин, які виявили на подушках безпеки водія з керма та водійського сидіння, збігаються з біологічними зразками Харківського.

Двоє потерпілих, що перебували у салоні Infiniti, також підтвердили, що в момент ДТП за кермом був Харківський.

ДТП з 16-річним Миколою Харківським: що відомо

26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості в’їхав у Chevrolet. У ДТП загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов, ще троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина – постраждали.

Автомобілем Infiniti керував 16-річний Микола Харківський. До ДТП він регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто «хочуть зробити злочинця». Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище. Водночас автомобіль, на якому їхав Харківський, належить його матері.

28 жовтня суд арештував Миколу Харківського без права застави.

3 листопада 16-річний Микола Харківський відмовився здати кров на наліз. Результати цього аналізу могли вплинути на кваліфікацію злочину. Через це слідчі звернулися до суду щодо примусового відбору біологічних зразків. 9 листопада стало відомо, що Харківський відмовився здати кров навіть після рішення суду, а примусово взяти кров у нього не можуть, бо в Україні немає відповідного нормативного акта.

До слова, підліток вже має судимість – у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.