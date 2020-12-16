Тернопільська обласна прокуратура розслідує смерть однорічної дитини, яка померла після того, як подавилася зерням кукурудзи. Мати дитини підозрює у смерті дитини недбалість лікарів. Лікарі ж стверджують, що мати дівчинки звернулися до них запізно. Про це «Суспільне» повідомило у вівторок, 15 грудня.

Мати померлої дівчинки, яка мешкає селі Качанівка, що за 10 км від Підволочиська, розповіла, що інцидент трапився 11 грудня. З її слів, дитині стало зле, тому вона вирішила звернутися за медичною допомогою та поїхала з нею до Підволочиської лікарні.

Педіатр Богдан Комаренець розповідав журналістам, що дитину привезли із задишкою. Її госпіталізували в реанімаційне відділення і надали невідкладну допомогу. Він зазначив, що вирішили доправити дитину в обласну лікарню, щоб встановити точний діагноз, але поки лікарі вирішували організаційні питання мама з дитиною залишили відділення та зникли.

Своєю чергою, мати однорічної Евеліни відзначила, що покинула лікарню після слів дитячого педіатра про те, що її дитина здорова. За її словами, вона сама пропонувала поїхати у Тернопіль, який розташований за 42 км від Підволочиська.

«Вони хотіли перевірити її на Covid-19, бо інакше не могли направлення на Тернопіль дати. Ми поїхали в Волочиськ», – сказала вона.

Богдан Комаренець зазначив, що через годину мати з донькою повернулася до лікарні, але дитину врятувати не змогли. З слів лікаря, дитина померла через згаяний час. Своєю чергою, мати дівчинки звернулася до поліції, щоб вони розслідували, чи правильно лікували дитину.

Речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька розповіла, що за цим фактом прокуратура відкрила два кримінальних провадження за статтею про нещасний випадок та про неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Експертиза ще незавершена, утім в свідоцтві про смерть дитини вказано, що її смерть настала від перекриття дихальних шляхів зерном кукурудзи