За даними командування, українські військові вкладаються в план контрнаступу на фронті

Попри підрив росіянами Каховської ГЕС, ЗСУ продовжують наступати на ворожі угруповання. Українські захисники вкладаються у план контрнаступу попри затоплення, повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк у вівторок, 27 червня, на брифінгу, передає УНН.

За словами Наталії Гуменюк, росіяни на тимчасово окупованій Херсонщині та інших напрямках усвідомлюють, що навіть техногенна катастрофа не може зупинити Сили оборони. ЗСУ показують хороші результати та вкладаються у попередній план контрнаступу.

«Силам оборони це не завдало того клопоту, на який розраховували окупанти, але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулися. Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, я впевнена», – повідомила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 25 червня на Таврійському напрямку ЗСУ знешкодили три роти росіян. Крім того, українські захисники знищили 16 одиниць ворожої техніки, серед якої – колона з сімох вантажівок росіян.