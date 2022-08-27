Вибухи на військових об'єктах окупантів все частіше стаються на території окупованого Криму

В українській розвідці розповіли, що окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати факти вибухів на військових об’єктах. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, наказ віддав заступник міністра оборони РФ Дмітрій Булгаков.

Повідомляєтьбся, що під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмітрій Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, які дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

«У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності», – зазначено у повідомленні ГУР.

Також зазначається, що тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка виникла після серії вибухів на військових об’єктах.

Нагадаємо, що після серії вибухів у Криму росіяни почали терміново евакуювати літаки та гелікоптери. Також звідти втекли російські ставленики Аксьонов і Костянтинов.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, станом на 27 серпня від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили в Україні близько 46,5 тис. осіб.