Ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка створить надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій

У найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка створить надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій. У своєму розвідувальному огляді в суботу, 20 серпня, британська розвідка зазначила, що минулого тижня на полі бою відбулися лише мінімальні зміни у територіальному контролі вздовж лінії фронту.

«Малоймовірно, що ситуація може суттєво змінитися наступного тижня. Російські сили на цей момент, ймовірно, готові лише до обмежених локальних атак. Однак у найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій», – зазначено в огляді, повідомила «Європейська правда».

Зазначається, що на Донбасі після невеликих наступів з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не прорвалися до населеного пункту. Також окупанти не робили серйозних зусиль для просування на запорізькому чи харківському напрямках.

Також у британській розвідці вважають, що, ймовірно, на харківському напрямку РФ своїми діями намагається добитися, щоби ЗСУ змушені була залишати там певні сили і не перекидати їх на важливіші напрямки.

На південному заході ні українські, ні російські війська не просунулися на херсонській лінії фронту. Зазначається, що, ймовірно, дедалі частіші вибухи в тилу російських військ створюють навантаження на російську логістику та авіабази на півдні.

До слова, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), РФ посилює заходи безпеки на півдні. Окупанти мають намір розгорнути так звані добровольчі підрозділи на півдні України та в Херсоні зокрема. Ймовірно, нещодавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі, які були завдані в Криму та Херсонській області, знизили впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.

Нагадаємо, що останнім часом все частіше з'являються повідомлення про знищення російської військової інфраструктури у Криму. Нещодавно на військовому аеродромі в Новофедорівці пролунали потужні вибухи, було знищено щонайменше дев'ять російських літаків. 16 серпня в Джанкойському районі вибухнув російський склад з боєприпасами. А 18 серпня вибухи пролунали на військовому аеродромі «Бельбек» біля Севастополя. Також сьогодні зранку вибухи були зафіксовані у Севастополі та поблизу Євпаторії.