Сержанти та рядові росіяни залишаються лікуватися на ТОТ попри серйозність поранень

Російські окупанти евакуюють до Росії тільки поранених офіцерів. Ті військовослужбовці, які не мають цього знання, залишаються на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у суботу, 17 червня, у прес-службі Генерального штабу.

За даними Генштабу, російське командування затвердило новий порядок лікування своїх військових. Відповідно до цього порядку, евакуюватися до Росії для лікування можуть лише офіцери.

«Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Щоб забезпечити окупантів нижчого звання медичною допомогою, командування російської армії збільшує кількість ліжок у місцях, які вони використовують як військові шпиталі. Таким чином росіяни намагаються приховати свої великі втрати на полі бою.

Зазначимо, новобранці російської армії дедалі частіше намагаються втекти зі своїх позицій, а перед тим вкрасти військову амуніцію чи авто. Через недотримання умов контрактної служби російським командуванням, окупанти тікають, обкрадаючи своїх та продаючи на ТОТ майно армії Росії.