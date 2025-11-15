Так званий губернатор Херсонщини Володимир Сальдо наказав до 1 грудня провести повну інвентаризацію «всього безхазяйного майна» на окупованій території. Того ж дня окупаційні адміністрації оприлюднили перші списки квартир і будинків, які вже внесли до реєстру як «нічийні». Про це пише Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, російським військовим та їхнім сім’ям критично бракує житла, тому окупаційна влада намагається терміново поповнити житловий фонд, використовуючи майно внутрішньо переміщених українців.

«Це не порядок і не облік, а цілеспрямована зачистка приватної власності для заселення регіону російськими громадянами та зміни демографічної структури. Місцеві “адміністрації” вже отримали закриті інструкції, які чітко окреслюють схему конфіскації: фіксувати всі квартири, де “довго не з’являються власники”; опечатувати приміщення; готувати документи на “тимчасове управління” житлом; та формувати списки об’єктів для подальшої передачі у власність окупаційних структур», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що в деяких районах чиновники вже проводять огляди житла без участі власників – обходять під’їзди, занотовують адреси та вносять їх до бази як «покинуті». Перші такі списки оприлюднили в Новій Каховці, Скадовському та Чаплинському районах.

ЦНС пояснює, що після внесення житла до реєстру запускається стандартна схема: через псевдосуди встановлюють «відсутність власника», майно передають у «муніципальне управління», а далі – російським окупантам або переселенцям із країни-агресора.

Активісти оприлюднили список майна, яке окупанти планують конфіскувати на ТОТ Херсонщини. Деталі – за посиланням.