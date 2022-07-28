Олександра Клименка призначили керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Про це 28 липня повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

«Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення», – повідомив Єрмак.

35-річний Олександр Клименко – юрист за освітою, з 2010 року працював слідчим у Києві. Зокрема, вів справу розкрадання грошей на «Укрзалізниці». Тоді слідчі виявили, що чиновники укладають фіктивні договори та виводять гроші з підприємства. За словами Клименка, він надіслав листа УЗ, щоб такі виплати зупинили. Його керівник вимагав листа відкликати, Клименко відмовився. За тиждень йому оголосили догану та забрали всі справи, які він розслідував, окрім проваджень про нещасні випадки.

У 2016 році Клименко став детективом Національного антикорупційного бюро. Тоді, за словами колишнього директора НАБУ Артема Ситника, до агентства відібрали 70 детективів з-поміж п’яти тисяч претендентів. Через рік Клименко став старшим детективом, а з листопада 2017 року — керівником відділу.

З того часу Клименко розслідував кілька відомих справ, зокрема «газову справу» колишнього нардепа Олександра Онищенка. Також Клименко очолював групу прокурорів у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його підозрювали у махінаціях з оборонними замовленнями. За версією слідства, це спричинило збитки державі на 17,44 млн грн. Однією із найгучніших справ Клименка стала підозра у хабарництві заступнику керівника Офісу Президента України Олегу Татарову.