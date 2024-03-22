Сирський зазначив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що деякі угруповання військ Сил оборони будуть переформатовані, також буде налагоджений процес ротації. Про це йдеться в повідомленні Сирського у Facebook.

За його словами, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна їхня мета – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

Сирський зазначив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

«Один з моїх пріоритетів – налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації з перших днів повномасштабного вторгнення», – зазначив головком ЗСУ.

Нагадаємо, Олександр Сирський повідомив 14 березня про початок ротацій військовослужбовців, які тривалий час перебувають на лінії бойових дій.