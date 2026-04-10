Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попередив родичів військовополонених та зниклих безвісти про нову шахрайську схему.

За словами омбудсмена, шахраї пишуть родичам військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, у телеграм та представляються російськими журналістами. Кажуть, що готують інтервʼю з полоненими та пропонують їхнім близьким організувати спілкування з військовими по відеозвʼязку. До повідомлень прикріплюють файли, через які отримують доступ до особистих даних.

«У таких повідомленнях часто надсилають файли, які треба встановити на телефон. Мовляв, це “спеціальний додаток для відеоконференцій”. Але насправді ці файли – віруси. Після встановлення зловмисники отримують віддалений доступ до вашого телефону, ваших особистих даних і навіть до інтернет-банкінгу», – розповів Дмитро Лубінець.

Омбудсмен припускає, що шахраями керують російські спецслужби. Таким чином окупанти хочуть ошукати родичів військових, а також погіршити їхній моральний стан. Крім того, це можливість для росіян дискредитувати державні інституції України.

Дмитро Лубінець наголосив, що в Україні не використовують такі способи комунікації й не просять встановлювати сторонні додатки, щоб зв’язатися з військовополоненими. Омбудсмен дав поради як не стати жертвами шахраїв:

не встановлювати жодних файлів і додатків від незнайомців;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не надавати особисті дані, банківські реквізити чи доступ до пристроїв;

перевіряти будь-яку інформацію тільки через офіційні держані органи України;

сповіщати поліцію про отримання повідомлень від шахраїв.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Дмитро Лубінець повідомляв, що росіяни хотіли організувати протести в кількох великих містах України. Для цього вони планували використати матерів українських військовослужбовців.