У вівторок, 10 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Оновлене відділення і поважні гості. До дитячої лікарні святого Миколая завітав найбільший закордонний донор української медицини, він профінансував відкриття відділення психіатрії та неврології. Львівські комунальники допомагають Кривому Рогу. 12 фахівців «Львівтеплоенерго» майже тиждень працюють там, щоб запустити міське опалення. «Доступний Львів: почуй зелене світло». Благодійна ініціатива на підтримку незрячих стартувала у громадському транспорті міста. Незламні навчаються бізнесу. Для пацієнтів реабілітаційного центру стартував безкоштовний десятиденний навчальний курс «RESTART: від ідеї до ветеранського бізнесу».

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