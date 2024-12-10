У лікарні святого Миколая завдяки благодійникам оновили відділення психіатрії і неврології
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 грудня
0 0
У вівторок, 10 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Оновлене відділення і поважні гості. До дитячої лікарні святого Миколая завітав найбільший закордонний донор української медицини, він профінансував відкриття відділення психіатрії та неврології.
- Львівські комунальники допомагають Кривому Рогу. 12 фахівців «Львівтеплоенерго» майже тиждень працюють там, щоб запустити міське опалення.
- «Доступний Львів: почуй зелене світло». Благодійна ініціатива на підтримку незрячих стартувала у громадському транспорті міста.
- Незламні навчаються бізнесу. Для пацієнтів реабілітаційного центру стартував безкоштовний десятиденний навчальний курс «RESTART: від ідеї до ветеранського бізнесу».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter