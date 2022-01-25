Porsche оновила систему PCM до версії 6.0

Компанія Porsche анонсувала свою нову інформаційно-розважальну систему PCM 6.0 минулого року, але сьогодні компанія має кілька оновлень, якими можна поділитися з нами щодо цього програмного забезпечення.

Найважливіше оновлення стосується власників Taycan, які отримають оновлений інструмент для планування зарядки. Новим у цій версії є надання пріоритету зарядним станціям з більшою потужністю. Porsche спеціально заявляє, що спробує під'єднати авто зарядних пристроїв, які пропонують швидкість від 150 кВт і вище, щоб скористатися перевагами надшвидкої зарядки Taycan. Крім того, Porsche врахував час, необхідний для початку та завершення процесу зарядки, до часу вашого прибуття, таким чином, щоб користувач отримав більш точний час, передбачений навігаційною системою. Нарешті, новий режим перегляду дає змогу збільшувати та зменшувати масштаб, щоб оглядати зарядні станції, а також визначати, чи доступні вони для використання чи вже зайняті. Фільтр у цьому режимі дозволяє сортувати зарядні станції за швидкістю зарядки, також щоб полегшити виявлення таких терміналів поблизу.

Крім того, оновлення стосуються Taycan, 911, Cayenne і Panamera. Інтерфейс став багатшим на кольори, а голосовий помічник став ще продуктивнішим і готовий допомогти з більшою кількістю функцій автомобіля.

Останній пункт оновлення стосується сервісу Spotify та його нової інтеграції в інформаційно-розважальну систему. Користувач тепер може увійти до свого облікового запису Spotify на самому транспортному засобі, що означає можливість відтворювати музику напряму з автомобіля, а не використовувати свій телефон через Bluetooth, Apple CarPlay або Android Auto.

Porsche повідомляє, що оновлення будуть встановлені на нещодавно випущених моделях, починаючи з певного моменту в найближчі кілька тижнів. Коли оновлення буде доступне для вже випущених автомобілів виробник не уточнив. У будь-якому разі, для завантаження оновлень відвідувати сервісний центр дилера не потрібно, оскільки усе машина оновлюється через бездротовий інтернет.

Інтер'єр Porsche Taycan з оновленою мультимедійною системою. Фото Porsche