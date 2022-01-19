Ювілейний Porsche 911 Targa 4 GTS Edition 50 Years Porsche Design

Компанія Porsche оголосила про вихід моделі 911 у спецверсії Edition 50 Years Porsche Design. Особливим автомобілем вшанують піввіковий ювілей підрозділу Porsche Design, заснованого у 1972 році Фердинандом Порше та його сином Феррі Порше.

Усі машини серії матимуть безальтернативний чорний колір кузову та колісні диски (20 дюймів спереду, 21 – ззаду) у відтінку Satin Platinum і пам'ятні значки зовні та всередині. В салоні також є табличка з серійним номером колекційної моделі.

911 Edition 50 Years Porsche Design оснащений стандартною силовою установкою 480-сильним трилітровим опозитним мотором з подвійним турбонаддувом та 8-швидкісною роботизованою трансмісією PDK або механікою на сім передач.

На честь ювілею німецький автовиробник також випустив пару моделей годинників Porsche Design. Обидві моделі виконані в стилі першого годинника Porsche Design і також у темних кольорах.

Перша модель зветься Chronograph 1–911 50 Years of Porsche Design, а друга – Chronograph 1–1972 Limited Edition. При цьому першу модель покупці ювілейного автомобіля отримають бонусом – годинників буде рівно стільки ж, скільки й машин. А друга модель матиме тираж 500 одиниць і її можна придбати окремо за 7700 доларів.

Самі автомобілі покупцям почнуть передавати вже навесні. Ціна Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design оголошена у доларах: 197 200.

Ювілейний спорткар Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design. Фото Porsche