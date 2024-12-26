Співак брав участь у пропагандистських концертах разом із гуртом «Любе», Юлією Чичеріною та іншими російськими зірками

Вінницький міський суд визнав російського оперного співака Василя Герелло винним у посяганні на територіальну цілісність України та пропаганді війни. Уродженцю Буковини призначили 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у пресслужбі суду 25 грудня, обвинувачений, маючи вплив на суспільну думку, спонукав до змін меж території та державного кордону України.

«Російський діяч у сфері музичного мистецтва, знаючи про здійснення прямої трансляції та її подальше збереження і розміщення у вільному доступі, виголосив промову, яка чітко висловлює позицію щодо зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України», – розповіли у Вінницькому суді.

Василя Герелло судили заочно, за посягання на територіальну цілісність України та пропаганду війни співак отримав 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, уродженець села Васловівці Заставнівського району Василь Герелло у 2006 році отримав звання Заслуженого артиста України, а потім і Народного артиста Росії.

Після повномасштабного вторгнення РФ співак брав участь у пропагандистських концертах разом із гуртом «Любе», Олегом та Родіоном Газмановими, Юлією Чичеріною та іншими російськими зірками. У 2023 році Герелло співав гімн Росії під час відкриття футбольного матчу, а також виступав для поранених окупантів у шпиталі.