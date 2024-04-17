Василь Герелло має звання заслуженого артиста України та народного артиста Росії

Відомому російському оперному співаку повідомили про підозру за підтримку російського вторгнення та підтримку геноциду українців. Йдеться про Василя Герелло, заслуженого артиста України та народного артиста Росії, і який є родом з Буковини. Він відкрито закликав до агресивної війни

Підозру російському оперному співаку оголосили в Офісі генерального прокурора України. «За даними слідства, підозрюваний як публічна особа відкрито підтримав так звану “спеціальну військову операцію” проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року», – повідомили в Офісі генерального прокурора України в середу, 17 квітня.

Із використанням медійних ресурсів Василь Герелло пропагував російську ідеологію на численну аудиторію. Підозрюваний співав разом із гуртом «Любе», Олегом та Родіоном Газмановими, Юлією Чичеріною та іншими зірками РФ під час концерту з нагоди окупації українського Криму в Москві в 2022 році. На цьому заході також виступав Володимир Путін. У своїй промові до росіян Герелло публічно підтримав його терористичну політику. В 2023 році Герелло співав гімн Росії під час відкриття футбольного матчу, а також виступав для поранених окупантів у шпиталі. В 2024 році він також співав у столиці РФ на аналогічному шоу.

Василю Герелло інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, а також публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України). Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.

За даними Вікіпедії Василь Герелло народився в селі Васловівцях Заставнівського району. Після навчання в школі вступив до Чернівецького музичного училища, але перервався на військову службу. Згодом він вступив у Ленінградську консерваторію, яку закінчив у 1991 році. Наразі співак живе в Санкт-Петербурзі з сімʼєю.