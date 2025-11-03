Богдан Єрмохін просив у Володимира Зеленського допомогти йому повернутися до України

У Москві суд заарештував голову російської Міжрегіональної громадської організації із захисту сімейних цінностей та клінічну психологиню Іріну Рудніцкую за звинуваченнями у торгівлі дітьми. Вона була опікункою вивезеного з Маріуполя підлітка Богдана Єрмохіна, який зміг повернутися в Україну після звернення до Зеленського.

Рудніцкую звинувачують у торгівлі двома та більше дітьми. Її та ще двох фігурантів помістили у СІЗО.

Іріна Рудніцкая

Іріна Рудніцкая раніше називала себе соратницею російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яку підозрюють у депортації українських дітей. Жінка також була опікункою підлітка з Маріуполя Богдана Єрмохіна – його вивезли до Росії попри те, що в Україні жила його двоюрідна сестра. До початку повномасштабної війни Богдан Єрмохін навчався у металургійному коледжі у Маріуполі, його законним представником був директор навчального закладу.

Хлопець намагався кілька разів втекти з Росії, але його затримували. За версією російської пропаганди, підлітка нібито «за допомогою маніпуляцій та погроз намагалися виманити назад на територію України».

У листопаді 2023 року Єрмохіна зобов’язали з’явитися у підмосковний військкомат на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Тоді Богдан Єрмохін записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися в Україну.

19 листопада, у день народження Богдана Єрмохіна, його повернули до України.