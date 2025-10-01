Навіть восени газон залишається активним, трава росте доти, доки не настануть заморозки

Після збору врожаю та завершення активного сезону робіт сад не варто залишати без уваги. Саме восени закладається основа здоров’я рослин на наступний рік. Один із найважливіших етапів – осіннє підживлення. Внесення добрив у цей період допоможе рослинам краще перезимувати, зміцнити кореневу систему та підготуватись до весняного старту. Які рослини потрібно підживити восени, пише «24 Канал».

Досвідчені садівники рекомендують звернути увагу на три основні типи рослин, які обов’язково потребують осіннього підживлення: газонні трави, чагарники й дерева, а також плодові культури. Але важливо не перестаратися, осінні добрива мають бути м’якими, з мінімумом азоту і з високим вмістом фосфору та калію.

Газонні трави

Навіть восени газон залишається активним, трава росте доти, доки не настануть заморозки. Щоб він зберіг яскравий вигляд і добре переніс зиму, його варто підживити:

азотні добрива стимулюють зелений ріст (але восени їх застосовують обережно);

калійні добрива зміцнюють коріння та підвищують стійкість до холоду.

Таке підживлення робить газон густішим, здоровішим і стійким до весняних хвороб.

Молоді дерева та чагарники

Якщо ви пересаджували чагарники чи молоді дерева цього року, восени їх потрібно обов’язково удобрити. Робіть це після опадання листя, поки температура не опустилася нижче +4 градусів.

використовуйте осінні добрива з фосфором і калієм, які допоможуть рослині наростити кореневу систему;

уникайте азоту, щоб не спровокувати ріст нових пагонів перед морозами.

Таке підживлення забезпечить успішну зимівлю і добрий старт у новому сезоні.

Плодові культури

Фруктові дерева та ягідні кущі також вдячно реагують на осіннє підживлення. Правильно підібране добриво підвищує врожайність наступного року.

обирайте фосфорно-калійні суміші, вони зміцнюють тканини рослини та її стійкість до стресів;

азот на цьому етапі не рекомендується, оскільки нові пагони не встигнуть визріти й можуть загинути.

Альтернатива мінеральним добривам – органіка: компост із фруктових шкірок, яєчна шкаралупа, зола або вапно. Такі підживлення безпечні, доступні та екологічні.