Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл

14 листопада у Мостиськах на Львівщині перепоховають останки загиблих в 1939 році польських вояків, які ексгумували на старому цвинтарі на Збоїщах у Львові. Про це в «Укрінформу» повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

«В Україні останнім часом проведено дві ексгумації, зокрема у Пужниках, де вже відбулося поховання. Водночас останки бійців Війська Польського, які були ексгумовані у Львові, буде перепоховано у Мостиськах 14 листопада. Зараз ми готуємося також до організації виїзду до наступних місць проведення пошуково-ексгумаційних робіт», – сказав дипломат.

Він повідомив, що кілька днів тому у Львові відбулось засідання робочої групи, яка відповідає за проведення пошуково-ексгумаційних робіт.

«Ми також сподіваємося на візит голови Українського інституту національної пам’яті Олександра Алфьорова до Варшави й обговорення з польськими офіційними особами питання подальших пошуків та ексгумацій як на території України, так і Польщі», – зазначив Василь Боднар, додавши, що візит може відбутися до кінця року.

Нагадаємо, під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл. Виявлені на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща належать солдатам «Війська Польського», які загинули в 1939 році під час спроби прорвати німецьке оточення й захистити Львів (на той час на території кладовища було село Старі Збоїща, яке приєднали до Львова 1952 року).