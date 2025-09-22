Сили оборони швидко знищують групи, які проникають в населені пункти для створення пропагандистських відео

У понеділок, 22 вересня, російське міністерство оборони оприлюднило повідомлення про начебто захоплення села Калинівське у Дніпропетровській області. У пресслужбі ОСУВ «Дніпро» на запит «Суспільного» прокоментували ситуацію та повідомили, що інформація не відповідає дійсності.

За словами речника ОСУВ Олексія Бєльського, на Дніпропетровщині росіяни застосовують тактику інфільтрації – командування відправляє велику кількість груп по 1-2 солдатів, які проникають на територію населених пунктів. Там вони знімають пропагандистські відео про нібито їхнє захоплення.

«Ці групи рухаються по "зеленці" у захисних пончо та костюмах. Завдяки маскуванню частині з них вдається інфільтруватися вглиб української оборони. Від 2 до 5 військовослужбовців проникають на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгортають "трикольорову ганчірку", знімають це на відео, яке одразу розміщують пропагандистські ресурси, а міністерство оборони Російської Федерації звітує про чергову перемогу», – повідомив речник ОСУВ «Дніпро».

Таку тактику, за даними ОСУВ, росіяни використали, заявивши про окупацію села Калинівське. Зазначимо, за даними аналітичного центру DeepState, село не перебуває під контролем російських військ.

Олексій Бєльський наголосив, що Сили оборони оперативно реагують на проникнення таких груп. Російських солдатів знищують ударами дронів, артилерії, або ж залучають штурмові підрозділи.