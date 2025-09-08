Пожежа в будівлі Кабміну спалахнула через влучання російської балістичної ракети «Іскандер»

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова оприлюднила фотографії наслідків російського удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві 7 вересня.

Як розповіла Матернова, уранці 8 вересня вона разом з дипломатичним корпусом оглянули будівлю українського уряду, яка напередодні постраждала від прямого влучання російської балістичної ракети «Іскандер».

«Разом із прем’єр-міністеркою Свириденко та міністрами Сибігою і Клименком дипломатичний корпус пройшовся рештками кількох поверхів ключової урядової будівлі. У повітрі все ще відчувався сильний запах диму», – ідеться в дописі Матернової у фейсбуці.

Дипломати оглянули наслідки російського удару по будівлі уряду 7 вересня (Фото з фейсбук-сторінки Катаріни Матернової)

Посолка зазначила, що російська ракета була спрямована безпосередньо в центр українського уряду. За її словами, дипломатам показали «чималі» уламки самої ракети. А також безліч уламків від касетних боєприпасів, вбудованих в «Іскандер».

«Найстрашнішим для мене було піднятися на похилий дах. Але звідти можна було побачити величезну діру, що утворилася від прямого влучання. Саме завдяки тому, що ракета не вибухнула повністю, будівля не була повністю зруйнована. А завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників – справжніх героїв – пожежу вдалося локалізувати на трьох поверхах, перш ніж вона охопила решту будівлі», – розповіла Катаріна Матернова.

Вона також повідомила, що внаслідок російської атаки минулої ночі серйозних пошкоджень зазнали три теплові електростанції. Зокрема, чергового удару зазнала Трипільська ТЕС, яка забезпечує теплом майже третину жителів Києва.

«Прем’єр-міністерка України мала рацію, коли сказала: “Ми вступили в нову фазу війни”. “Ми ведемо екзистенційну боротьбу”, – сказала вона, згадуючи про матір і її двомісячне немовля, які загинули в ніч, коли було вражено Кабінет міністрів. Докази цієї екзистенційної боротьби прямо перед нами: Путін навмисно атакує життєво важливі об’єкти країни – її уряд, енергетику, народ», – написала посолка ЄС.

Вона також наголосила, що «зараз час для єдності». На її думку, союзники України повинні активізуватися, значно посилити тиск на Росію і надати Україні засоби для захисту повітряного простору. Адже «будь-що менше лише заохотить Кремль до подальших вбивств».

Нагадаємо, упродовж ночі 7 вересня Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши 818 дронів та ракет. Серед найбільш постраждалих міст – Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук і Одеса.

У Києві росіяни влучили в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Через атаку загинули 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Поранень зазнали понад 20 людей.

Також РФ вперше з початку повномасштабної війни атакувала будівлю Кабінету міністрів, що в Печерському районі Києва. Спочатку прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що пожежа в урядовій будівлі сталася через падіння уламків російського БпЛА.