Папа Римський Франциск закликав людей щеплюватись від коронавірусу на і наголосив, що вакцинація зможе покласти край пандемії. Про це повідомила агенція Reuters.

Понтифік нагадав, що вакцини допоможуть перемогти пандемію тільки у випадку спільних старань людей.

«Завдяки Божій благодаті та праці багатьох людей у нас тепер є вакцини, які захищають від Covid-19. Вони дають нам надію на закінченні пандемії, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть доступні для всіх, і якщо ми працюватимемо разом», – сказав Франциск.

Папа Франциск, який сам вакцинувався ще у березні, заявив, що це було його етичним зобов'язанням.

«Вакцинація – це простий, але дієвий спосіб просування загального блага і турботи один про одного, особливо про найбільш вразливих. Я молю Бога, щоб кожен міг внести свою маленьку піщинку, свій власний маленький жест любові», – сказав Папа.

Раніше ВООЗ заявила про небезпеку для людства через нову хвилю Сovid-19. У відомстві переконують, що здобутки у боротьбі з коронавірусом руйнуються через непослідовність у карантинних заходах і несправедливі темпи вакцинації