Парламент Болгарії затвердив план відновлення будівництва АЕС, яку будує Росія

Раніше проект заморозили на вимогу США і ЄС

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 07:501600

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Парламент Болгарії затвердив план відновлення будівництва АЕС, яку будує Росія
фото Радіо Свобода
Майданчик, де будували атомну електростанцію «Белене», Болгарія, 25 квітня 2011 року

Болгарський парламент затвердив план відновлення будівництва атомної електростанції «Белене» через п'ять років після того, як цей російський проект був зупинений через фінансові проблеми й побоювання щодо занадто високого рівня енергетичної залежності від Росії.

Парламент підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бойко Борисова розробити план відновлення будівництва заводу на річці Дунай до кінця жовтня, повідомило Радіо Свобода.

Болгарія витратила на цей проект близько 1,8 мільярда доларів, однак у 2012 році уряд наклав мораторій на подальшу роботу над проектом під тиском США та Європейського Союзу, які закликали обмежити енергетичну залежність від Росії. Крім того, Болгарія зупинила проект, тому що не змогла знайти іноземних інвесторів, які готові були взяти на себе витрати на загальну суму близько 11,8 мільярда доларів.

Будівництво АЕС «Белене», перерване після розпаду радянського блоку, відновили у 2008 році з метою замінити чотири старші енергоблоки АЕС «Козлодуй», які Болгарія мусила вивести з експлуатації за міжнародними угодами. Нині в Болгарії працюють лише два атомні енергоблоки по 1 тисячі мегаватів на єдиній в країні АЕС «Козлодуй».

Нагадаємо, що через Болгарію, ймовірно, пройде друга нитка одного з російських газогонів, якими «Газпром» транзитуватиме газ до Європи в обхід України.

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