Вантажний електротяг підпалили

У Росії партизани провели диверсію та вивели з ладу вантажний електротяг, необхідний для логістики окупантів на Сумському напрямку. Рух опору підпалив електротяг та знищив критично важливе обладнання для його роботи, повідомив у неділю, 15 лютого, «Атеш» у телеграмі.

За даними руху опору, його агенти провели диверсію на залізничному вузлі в Орловській області. Так, партизани підпалили обладнання магістрального вантажного електротяга ВЛ80.

На відео, оприлюдненому партизанами, видно пожежу всередині електротяга, де розташовується його пункт керування.

«ВЛ80 – це «робоча конячка» російських залізниць, важкий тягач, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів. Знищена одиниця активно використовувалася для перекидання техніки, боєприпасів та палива з тилу до прикордонних зон РФ для посилення угруповання військ, що діє на Сумському напрямку», – розповіли в русі опору.

Партизани наголосили, що поки росіяни шукатимуть заміну знищеному електротягу, до окупантів на Сумському напрямку вчасно не доїдуть боєприпаси і техніка.

Нагадаємо, 12 лютого «Атеш» повідомив, що провів успішну диверсію в Брянській області РФ, позбавивши росіян можливості застосування дефіцитної системи РЕБ для протидії українським БпЛА на Сумщині. Так, агент з-поміж російських військових засипав цукор у паливний бак російської спецтехніки, що перебувала на території для ремонту та зберігання засобів зв’язку на Брянщині. Машина була оснащена мобільним комплексом РЕБ «Омут» і готувалася до виїзду в напрямку Сум для придушення українських засобів зв’язку.