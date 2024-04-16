Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України. За резолюцію проголосували 134 учасники засідання, проти – жоден, пише «Укрінформ».

У резолюції Рада Європи, зокрема, закликала до створення міжнародного компенсаційного механізму під її егідою.

«Оскільки щойно створений Реєстр збитків розпочинає трудомісткий процес реєстрації українських збитків для міжнародної претензійної процедури, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду. Для ефективної реалізації процедури слід створити міжнародну комісію, яка розглядатиме претензії щодо відшкодування збитків, зафіксованих у Реєстрі», – йдеться в резолюції.

У міжнародному компенсаційному фонді планується розмістити всі активи російської держави, що перебувають у державах-членах Ради Європи та державах, що не є членами Ради Європи, на принципах прозорості, підзвітності та справедливості при розподілі коштів.

Резолюція закликає до створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів України та постраждалих суб'єктів щодо відшкодування шкоди, завданої агресією Російської Федерації.

ПАРЄ також заохочує спільні зусилля між державами-членами, міжнародними організаціями та всіма відповідними зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу відновлення та забезпечення повної компенсації за багатогранну шкоду, заподіяну агресивною війною РФ.