Правоохоронці затримали зрадника, коли він встановював GPS-трекер під мостом у Шепетівці

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок 60-річному Вадиму Василевському за державну зраду. Обвинувачений передавав російській ФСБ інформацію про стратегічні та військові об’єкти у регіоні. За скоєне йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 1 квітня, на початку квітня 2023 року пенсіонер через телеграм встановив контакт із представником російської спецслужби. За грошову винагороду він погодився передавати інформацію військового характеру та виконувати завдання на користь ворога.

Зокрема, чоловік проводив на Хмельниччині розвідку щодо розташування стратегічних об’єктів, стану їхньої захищеності та роботи, а також визначав пріоритетні цілі для ураження підрозділів Сил оборони України. Крім того, він сам ініціював збір даних про відомі йому військові об’єкти. Надалі передавав куратору фото, відео, адреси та інформацію, за що отримував гроші.

Його затримали 30 серпня 2023 року після виконання чергового завдання – встановлення GPS-трекера під опорою моста через залізницю у Шепетівці.

Під час розгляду справи Вадим Василевський вини не визнав. За його словами, він хотів «розважитися на пенсії» та підзаробити для онуків. Чоловік стверджував, що вважав співрозмовника представником українських спецслужб, а фото та відео військових об’єктів знаходив в інтернеті. За це встиг отримати близько 3–4 тис. грн.

Суд відхилив ці аргументи, зазначивши, що зміст листування свідчить: обвинувачений усвідомлював, що спілкується з представником російської спецслужби, а передана інформація могла бути використана для планування бойових або диверсійних дій проти України.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений є пенсіонером, має інвалідність III групи, вчинив особливо тяжкий злочин, не визнав вини та не розкаявся.

Суддя Наталія Стаднічук визнала Вадима Василевського винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначила йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений.