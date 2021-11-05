Портативний зарядний пристрій ZipCharge Go

Пристрій ZipCharge Go розміром з невеличку валізу дозволяє досить швидко відновити заряд для додаткових 65 кілометрів пробігу. Він важить лише 23 кг, має коліщатка та висувну ручку для зручного переміщення.

ZipCharge запропонує Go з меншим та більшим акумулятором на 4 та 8 кВт-год. Перший зможе забезпечити електромобілю запас ходу до 32 км за 30 хв. Версія з більшою місткістю батареї подвоює кілометри пробігу. Пристрій працює з будь-яким плагін-гібридом або електромобілем з роз’ємом типу 2. На повну потужність зарядний пристрій може працювати до однієї години.

Переносний зарядний пристрій ZipCharge Go. Фото InsideEVs

Стартап ZipCharge планує випустити зарядник Go на ринок у четвертому кварталі 2022 року. Його можна буде орендувати за 49 фунтів стерлінгів (1750 грн) на місяць або придбати за повну вартість, яка поки не була оголошена.