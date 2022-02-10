Пожежники оперативно змивали паливо з дороги, фура перевернулася поруч із заправкою

У четвер, 10 лютого, у селі Ямниця, біля Івано-Франківська сталася аварія, внаслідок якої вантажівка Renault Premium із причепом перекинулася на бік і таким чином перекрила рух трасою.

Аварія сталася об 11:06, повідомили у прес-службі івано-франківської ДСНС. За попередньою інформацію рятувальників, водій вантажівки Renault Premium повертав із головної дороги на АЗС ОККО, але не впорався із керуванням і перекинув авто. Через аварію бак фури отримав пошкодження і на дорогу витекло пальне. Рятувальники оперативно змили дизпаливо з проїжджої частини.

Перевернута фура перекрила рух з Франківська до Львова

Постраждалих у цій ДТП немає, однак фура повністю перекрила дві смуги руху у напрямку до Львова, тому поліція скеровує автомобілі по зустрічній.