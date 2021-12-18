Дві дози вакцини проти Covid-19 від американської компанії Pfizer і німецької корпорації BioNTech не забезпечують очікуваного рівня захисту в дітей від двох до п'яти років, свідчать підсумки попередніх випробувань препарату, повідомляє CNN.

У зв’язку з цим результатом, розробники вирішили додати третю дозу Covid-вакцини для всіх дітей та немовлят від шести місяців до п’яти років, які беруть участь у випробуванні. Дослідження відтепер міститиме оцінку третьої дози в 3 мікрограми, введеної щонайменше через два місяці після другої дози.

Компанія раніше оголосила про зменшення дози своєї вакцини проти коронавірусу до 30 мкг для підлітків від 12 років, до 10 мкг для дітей від 5 до 11 років, а також до 3 мкг для наймолодшої групи пацієнтів.

Перші дослідження показали, що невелика доза вакцини від Pfizer викликає сильну імунну відповідь у дітей та мінімізує ризик побічних ефектів, однак проміжні дані, які отримала її незалежна рада з моніторингу даних та безпеки, виявили, що пацієнти від 2 до 5 років «не мають очікуваної імунної відповіді».

Водночас, у Pfizer наголосили, що «жодних проблем з безпекою виявлено не було, і доза в 3 мікрограми продемонструвала сприятливий профіль безпеки у дітей від шести місяців до п’яти років».

«Рішення оцінити третю дозу в 3 мікрограми для дітей від 6 місяців до 5 років відображає прагнення компаній ретельно обрати правильну дозу, щоб максимізувати співвідношення ризику та користі», – додали у Pfizer.

Якщо дослідження із трьома дозами виявиться успішним, розробники розраховують надати до регуляторів дані щодо екстреного схвалення свого препарату для дітей від шести місяців до п’яти років у першій половині 2022 року.

У компанії також планують дослідити вплив третьої дози вакцини від коронавірусу на дітей зі ще двох вікових груп, зокрема від 5 до 11 років, а також від 12 до 15 років.