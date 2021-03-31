Компанії Pfizer та BioNTech заявили, що ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу становить 100% серед підлітків 12-15 років. Крім того, вакцинацію діти переносили добре. Про це йдеться в опублікованому прес-релізі Pfizer у середу, 31 березня.

У дослідженні брали участь 2260 підлітків. Одній із груп дали справжню вакцину, іншій – плацебо. Серед тих, кого вакцинували справжнім препаратом не виявили жодного випадку захворювання коронавірусу. З контрольної групи, яка отримала плацебо, захворіли 18 дітей.

Найближчим часом компанії планують подати до регуляторів США та ЄС документи для екстреного використання препарату для вакцинації дітей 12-15 років. Наразі вакцину можна використовувати для людей віком від 16 років.

Наразі компанії проводять клінічні випробування вакцини серед дітей віком від 6 місяців до 11 років. Минулого тижня вакцини почали випробовувати на групі дітей від 5 до 11 років. Наступного тижня планують тестувати вакцину на дітях 2-5 років.

Останні дослідження вакцини Pfizer показали її ефективність на 90%.