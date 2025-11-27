Ціллю дронової атаки був Новокуйбишевський НПЗ

В ніч на четвер, 27 листопада, Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області Росії, потрапив під атаку безпілотників. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

В Новокуйбишевську Самарської області вночі 27 листопада лунали вибухи. Росіяни зазначають, що ціллю дронової атаки був місцевий НПЗ.

«На кадрах, які зняті з вулиці Мічуріна, зафіксовано щонайменше 3 спалахи: в повітрі на висоті близько 1,5 км, над горизонтом, але теж у повітрі – ймовірно знову робота ППО на південь від Новокуйбишевського НПЗ, а також яскрава заграва в самому кінці – безпосередньо на території НПЗ», – йдеться у дописі телеграм-каналу Astra.

Відомо, що АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод» входить до групи «Роснєфті». У 2024 році завод переробив 5,74 млн т сирої нафти, виробив 1,10 млн т бензину, 1,64 млн т дизельного пального та 1,27 млн т мазуту.

Нагадаємо, у ніч на середу, 26 листопада, дрони атакували Чебоксари Чуваської Республіки Російської Федерації. Під атакою опинився місцевий військовий завод.