СБС, зокрема, атакували ворожі цілі в Красноперекопську

Сили безпілотних систем атакували хімічний завод та низку енергетичних об’єктів в окупованому Криму. Про це ввечері 23 листопада повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За даними командувача, оператори 1-го окремого центру СБС (трансформований 14-й полк СБС) уразили Красноперекопський хімічний завод «Бром» у Яни Капу (Красноперекопську). Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії.

Також вночі 22 та 23 листопада безпілотники знеструмили «низку енергообʼєктів на окупованих територіях».

Бровді додав, що однією з цілей СБС була Красноперекопська підстанція, яка є одним із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.

«Далі бадабум буде… Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними», – написав командувач СБС.

Нагадаємо, 23 листопада БпЛА атакували Шатурську ГРЕС, яка є однією з найстаріших електростанцій в Росії.