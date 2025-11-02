Роберт «Мадяр» Бровді анонсував удари по енергетиці РФ

Оператори Сил безпілотних систем уразили п’ять російських електропідстанцій загальною потужністю понад 5 тис. МВА (мегавольт-ампер). Одне з уражень Сили безпілотних систем здійснили спільно із Силами спеціальних операцій. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді 2 листопада.

За даними Бровді, українські дрони дістались, зокрема, до міста Грязі в Липецькій області РФ. Відстань від населеного пункту до українського кордону становить близько 300 км.

Жителі Грязів опублікували відео прильоту по місцевій підстанції.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Підстанція 500 кВ «Липецька» є одним із ключових енергетичних вузлів у системі Центрального федерального округу Росії. Вона з’єднує високовольтні лінії «Нововоронезька – Липецька», «Липецька – Єлець» та «Липецька – Рязань», забезпечуючи стабільність регіональної енергомережі.

Об’єкт постачає електроенергію промисловим підприємствам, зокрема Новолипецькому металургійному комбінату (НЛМК), а також споживачам Липецької області.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також повідомив про пожежі на підстанції 110 кВ у Курській області, ТЕЦ в Орлі, тяговій підстанції 220 кВ у Липецькій області, і не тільки.

Нагадаємо, 1 листопада командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді анонсував дронові удари по російській енергетиці й натякнув росіянам, що їх очікують блекаути.

До слова, 2 листопада дрони атакували нафтоналивний термінал у порту російського Туапсе. Попередньо, було уражено нафтоналивну інфраструктуру порту.