Двоє звільнених – з Кременецького, а троє – з Чортківського районів

У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулись ще 300 українських захисників та двоє цивільних громадян. Серед них є п’ятеро жителів Тернопільщини, про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Інформація щодо ще одного військовослужбовця, який є родом з Тернопільщини, уточнюється. Загалом 6 березня з полону повернулися:

Костянтин Глінчіков (Великодедеркальська громада);

Іван Дробоцький (Шумська громада);

Богдан Зарічняк (Монастириська громада);

Володимир Колодій (Козівська громада);

Анатолій Копча (Монастирська громада).

Нагадаємо, що 5 березня з полону додому повернулися восьмеро жителів Тернопільщини. П’ятеро з них – з Чортківського району.

Загалом за вчора та сьогодні в Україну вдалось повернути 500 оборонців. Серед звільнених – військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ. Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з російського полону визволили 6922 українців.