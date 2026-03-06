Під час обміну полоненими додому повернули п'ятьох жителів Тернопільщини
Загалом під час обміну в Україну повернули 300 військових
У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулись ще 300 українських захисників та двоє цивільних громадян. Серед них є п’ятеро жителів Тернопільщини, про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
Інформація щодо ще одного військовослужбовця, який є родом з Тернопільщини, уточнюється. Загалом 6 березня з полону повернулися:
- Костянтин Глінчіков (Великодедеркальська громада);
- Іван Дробоцький (Шумська громада);
- Богдан Зарічняк (Монастириська громада);
- Володимир Колодій (Козівська громада);
- Анатолій Копча (Монастирська громада).
Нагадаємо, що 5 березня з полону додому повернулися восьмеро жителів Тернопільщини. П’ятеро з них – з Чортківського району.
Загалом за вчора та сьогодні в Україну вдалось повернути 500 оборонців. Серед звільнених – військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ. Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з російського полону визволили 6922 українців.