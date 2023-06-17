Волонтера наздогнали двоє невідомих, які побили його на очах в очевидців

У підтопленому внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсоні невідомі люди побили відомого волонтера на ім'я Карен, який допомагав людям з евакуацією. Про напад на волонтера повідомив журналіст Костянтин Риженко у суботу, 17 червня.

За інформацією журналіста, на відомого волонтера скоїли напад комерсанти, які вивозили людей за грошову винагороду. Чоловікам нібито не сподобалося, що Карен допомагає херсонцям виїжджати з міста безкоштовно.

Волонтер регулярно допомагав місцевим та постачав у місто гуманітарну допомогу. Крім того, чоловік здійснював збори на допомогу ЗСУ.

Поки що реакції у правоохоронних органах щодо побиття відомого волонтера не було. Як почувається Карен, також невідомо.