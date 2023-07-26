Рятувальники доправили відпочивальників до берега

На озері Світязь надзвичайники доправили до берега одинадцятьох відпочивальників, які опинились посеред водойми у негоду. У човні було семеро дітей, наймолодшій дитині – 2,5 роки.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення до рятувальників надійшло близько 17:00 у середу, 26 липня. Звернувся чоловік, який разом з 13 людьми, серед яких семеро дітей, перебував у надувному човні на озері Світязь. Над водоймою здійнявся сильний вітер й хвилі могли будь-якої миті перекинути човен, що перебував на значній відстані від берега.

«На допомогу людям спрямували працівників групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацьк, які якраз патрулювали акваторію на катері. Вони за лічені хвилини дісталися до човна з людьми, помістили сімох дітей, двох 17-річних підлітків та двох дорослих на рятувальний катер і попрямували до берега», – йдеться у повідомленні.

Ще троє чоловіків, які перебували на плавзасобі в рятувальних жилетах, благополучно дісталися до берегової лінії самотужки, увесь час перебуваючи в полі зору рятувальників. О 17:07 всі відпочивальники уже були в безпеці на березі.