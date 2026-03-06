За два дні додому повернулося 10 буковинців

У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулись ще 300 українських захисників та двоє цивільних громадян. Серед них є троє жителів Буковини, про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Усі вони в російському полоні перебували кілька років. Додому повернулися:

️Сергій Гладкий із м. Сокиряни;

️Михайло Данилюк із м. Заставна;

️Василь Йосуп із с. Валя Кузьмина.

Додамо, що загалом за два дні, 5 і 6 березня, з російського полону повертаються 10 військовослужбовців з Чернівецької області. Дехто з них в полон потрапив ще у березні 2022 року.

Загалом за вчора та сьогодні в Україну вдалось повернути 500 оборонців. Серед звільнених – військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ. Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені – матроси, солдати та сержанти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з російського полону визволили 6922 українців.