Під час обміну полоненими додому повернули трьох жителів Буковини
Це захисники з Сокирян, Заставної та села Валя Кузьмина
У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулись ще 300 українських захисників та двоє цивільних громадян. Серед них є троє жителів Буковини, про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.
Усі вони в російському полоні перебували кілька років. Додому повернулися:
- ️Сергій Гладкий із м. Сокиряни;
- ️Михайло Данилюк із м. Заставна;
- ️Василь Йосуп із с. Валя Кузьмина.
Додамо, що загалом за два дні, 5 і 6 березня, з російського полону повертаються 10 військовослужбовців з Чернівецької області. Дехто з них в полон потрапив ще у березні 2022 року.
Загалом за вчора та сьогодні в Україну вдалось повернути 500 оборонців. Серед звільнених – військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ. Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені – матроси, солдати та сержанти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з російського полону визволили 6922 українців.