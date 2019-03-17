Під час обвалу стіни біля замку Вавель у Кракові загинув українець

Нещасний випадок стався під час будівельних робіт

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 10:2712670

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Під час обвалу стіни біля замку Вавель у Кракові загинув українець
фото Joanna Urbaniec/Gazeta Krakowska
Через обвал стіни у Кракові загинув українець

Під час будівельних робіт поблизу замку Вавель у Кракові 16 березня стався зсув ґрунту, через який обвалилася підпірна стіна. Постраждали близько 10 людей, один з них загинув. Польські ЗМІ повідомили, що він був громадянином України.

Як інформує сайт «24» з посиланням на Gazeta Krakowska, оперативний приїзд рятувальників та майже година спроб реанімувати 45-річного чоловіка не допомогли врятувати йому життя.

У Польщі через обвал стіни загинув українець

Фото Joanna Urbaniec/Gazeta Krakowska

Місцеві посадовці зазначають, що будівельні роботи біля замку Вавель у Кракові виконували з дотриманням усіх норм безпеки та під наглядом контрольних органів. Усі робітники були тверезими. Однак зсуву ґрунту, а за ним і обвалу стіни не змогли уникнути.

Пожежники та рятувальники прибули негайно та зробили усе, щоби визволити людину з-під завалів. За вісім хвилин чоловіка витягли на поверхню.Однак спроби медиків реанімувати українця, який зазнав серйозних травм, не мали успіху.

Як повідомив сайт UAinKrakow, усі постраждали під час зсуву ґрунту були українцями.

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