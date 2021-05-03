За напад на племінника 36-річному раніше судимому чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення

Львівські поліцейські затримали 36-річного чоловіка за напад з ножем на племінника. Під час побутового конфлікту у Белзі 2 травня чоловік ножем вдарив у живіт 16-річного племінника. Підлітка госпіталізували у червоноградську лікарню, про інцидент повідомили в поліцію, яка швидко розшукала нападника.

«Другого травня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, госпіталізованого в одну з червоноградських лікарень з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини». Правоохоронці встановили особу пораненого – ним виявився 16-річний житель міста Белз. Також встановлено, що удару ножем хлопцю завдав його раніше судимий 36-річний дядько під час побутового конфлікту», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За фактом нанесення ножового поранення слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо вина 36-річного чоловіка підтвердиться, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід.