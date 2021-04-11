Поежа трапилась у квартирі будинку на вул. Виговськог, 17

У суботу, 10 квітня, у багатоповерхівці на вул. Виговського у Львові трапилась пожежа. Під час гасіння вогню пожежники знайшли тіло жінки.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа трапилась о 15:00 у квартирі на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Виговського, 17.

Під час гасіння вогню пожежники виявили у квартирі тіло 68-річної власниці помешкання.

Під час пожежі згоріла частина квартири, а також пошкодились вхідні двері у сусідніх квартирах. Причину пожежі встановлюють поліцейські.