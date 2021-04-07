Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі будинку №6

42-річного львів’янина госпіталізували через отруєння під час пожежі. Чоловік отруївся продуктами горіння під час пожежі, яка виникла у вівторок, 6 квітня, у його квартирі на вул. Зустрічній. Повідомленні про пожежу в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Зустрічній, 6 надійшло до рятувальників о 15:55.

Рятувальники, які прибули на виклик, побачили, що з вікна квартири вибивався дим. У спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору вони потрапили в квартиру, де побачили чоловіка. Постраждалого винесли на свіже повітря та передали медикам.

«Унаслідок пожежі отруївся продуктами горіння власник квартири, 1978 року народження, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Унаслідок пожежі власник квартири отруївся продуктами горіння

Пожежу ліквідували о 16:11. Вогонь пошкодив двері та частково вагонку на стіні. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 рятувальників.

Причини виникнення займання встановлює поліція.