Росіяни 8 липня атакували «Охматдиту» ракетою Х-101

Україну із робочим візитом відвідала віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов. Вона розповіла, що під час російського обстрілу київської дитячої лікарні «Охматдит» у медзакладі перебували діти з Молдови. Про це у вівторок, 16 липня, повідомила «Європейська правда» із посиланням на її допис у Facebook.

Крістіна Герасимов відвідала «Охматдит» та розповіла, що у момент російського обстрілу одній дитині із Молдови робили операцію. Вона також нагадала, що російська ракета пошкодила 24 відділення лікарні.

«Російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, загалом пошкоджено 24 відділення… У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів – діти, які страждають на невиліковні захворювання. Зокрема діти з Молдови, одна з яких у момент бомбардування перебувала на операційному столі. На щастя, дитина вижила і досі перебуває під наглядом лікарів», – розповіла Крістіна Герасимов.

Крістіна Герасимов наголосила, що російська атака на «Охматдит» є прикладом цинізму тих, для кого «вже немає нічого святого».

Зазначимо, що у день, коли російські військові атакували «Охматдит», Володимир Зеленський наголосив, що лікарня є однією з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 8 липня, росіяни масовано атакували Україну ракетами. Більшість вибухів пролунали у столиці. Одна із російських ракет влучила у київську дитячу лікарню «Охматдит». Слідчі СБУ встановили, що для ураження лікарні окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці події Служба безпеки знайшла уламки цієї ракети із серійним номером.

Внаслідок удару по лікарні загинула лікарка зі Львова Світлана Лук’янчик та чоловік, який прийшов відвідати хворого. Згодом стало відомо, що у лікарні померли двоє дітей, які перебували в «Охматдиті» на момент атаки.