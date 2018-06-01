Під час відпочинку на Кіпрі помер український турист

СуспільствоОлег Костюк, 4 червня3970

До теми

Громадянин України помер у понеділок вранці на кіпрському курорті Ая-Напа, який розташований на сході південної частини узбережжя острову. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланняс на Cyprus Mail.

Померлим виявися 65-річний Василь Войчук. Повідомляється, що він втратив свідомість, виходячи із моря, і впав у воду.

Швидка допомога відвезла його до приватної клініки, але він помер по дорозі. Причина смерті наразі невідома.

Українець приїхав на Кіпр у відпустку 25 травня і мав перебувати там до кінця цього тижня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Під час сходження на Говерлу загинув 66-річний турист із Хорватії ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук