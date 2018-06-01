Під час відпочинку на Кіпрі помер український турист

Громадянин України помер у понеділок вранці на кіпрському курорті Ая-Напа, який розташований на сході південної частини узбережжя острову. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланняс на Cyprus Mail.

Померлим виявися 65-річний Василь Войчук. Повідомляється, що він втратив свідомість, виходячи із моря, і впав у воду.

Швидка допомога відвезла його до приватної клініки, але він помер по дорозі. Причина смерті наразі невідома.

Українець приїхав на Кіпр у відпустку 25 травня і мав перебувати там до кінця цього тижня.